Le nombre exact de chars lourds livrés à l'Ukraine finalement annoncé

Le nombre exact de chars lourds livrés à l'Ukraine finalement annoncé

Les Occidentaux ont promis à l’Ukraine 321 chars lourds, selon l’ambassadeur ukrainien à Paris. Mais le temps presse, le diplomate espère que ces livraisons se... 28.01.2023, Sputnik Afrique

L’ambassadeur ukrainien en France Vadim Omeltchenko a réitéré les annonces sur l’octroi de chars lourds par les Occidentaux et, à l’instar de Volodymyr Zelensky, a fait savoir que Kiev avait besoin d’avions.Le diplomate a signalé que Kiev comprenait les risques d’une livraison étalée sur plusieurs mois."C’est pourquoi notre Président a souligné dans son discours d’aujourd’hui qu’il fallait le faire le plus rapidement possible. S’ils arrivent au mois d’août ou de septembre, cela sera trop tard."M.Omelchenko a également révélé "un fait connu", à savoir que Kiev avait besoin d’avions, notamment pour "la défense du ciel".Mercredi 25 janvier, Berlin a donné le feu vert à l’envoi de chars Leopard à l’Ukraine. Washington a fait de même pour des chars M1 Abrams.Paris n’exclut pas l’envoi de LeclercCôté français, "rien n'est exclu" concernant la livraison de chars de combat lourds Leclerc.Il a toutefois précisé que la décision serait prise au regard de trois critères. Le premier, "que cela ne soit pas escalatoire". Le deuxième, "que cela puisse apporter un soutien réel et efficace" à l'Ukraine et le troisième, que cela n'affaiblisse pas "nos capacités propres de défense".

