https://fr.sputniknews.africa/20230127/la-russie-modernisera-ses-ak-12-dans-le-courant-de-lannee-1057727195.html

La Russie modernisera ses AK-12 dans le courant de l'année

La Russie modernisera ses AK-12 dans le courant de l'année

Le fabricant de fusils d'assaut russes Kalachnikov a annoncé la fabrication en masse de son modèle optimisé AK-12. L'expérience reçue sur le front ukrainien y... 27.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-27T13:42+0100

2023-01-27T13:42+0100

2023-01-27T13:42+0100

ак-12

russie

défense

rostec

sergueï tchemezov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1b/1057727045_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bef6362aea259c9283e3f335e5db8845.jpg

La fabrication en série de fusils d'assaut Kalachnikov AK-12 modernisés en tenant compte de l'expérience de l'opération militaire spéciale en Ukraine se fera cette année.Toute une gamme de produitsLe fusil d'assaut en question est de calibre 5,45 mm. Il possède une précision de tir élevée et un système de fixation par rail qui permet l'installation d'accessoires comme des pointeurs laser, des lampes, des poignées de garde-main ainsi que n'importe quelle optique compatible.Parmi les armes fabriquées par Rostec utilisées en Ukraine, il a cité les chars de combat T-90M, les systèmes de missile balistique à courte et moyenne portée Iskander, différents lance-roquettes multiples, les hélicoptères Ka-52, Mi-28, les chasseurs Su-35S et Su-57 ainsi que les drones Kub et Lancet.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ак-12, russie, défense, rostec, sergueï tchemezov