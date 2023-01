https://fr.sputniknews.africa/20230127/des-frappes-russes-ont-empeche-le-transport-darmes-ukrainiennes-vers-le-front-assure-moscou-1057726390.html

Des frappes russes ont empêché le transport d'armes ukrainiennes vers le front, assure Moscou

Des frappes russes ont empêché le transport d'armes ukrainiennes vers le front, assure Moscou

Les frappes effectuées par les forces russes jeudi 26 janvier ont empêché le transport d'armes ukrainiennes vers le front, a annoncé le ministère de la... 27.01.2023, Sputnik Afrique

Les forces russes ont empêché le transport d'armes et munitions ukrainiennes vers les zones de combat par une frappe massive effectuée ce 26 janvier, a fait savoir le porte-parole de la Défense russe Igor Konachenkov.Selon lui, la frappe, qui impliquait des missiles de haute précision ainsi que des drones, a également "perturbé le travail" des usines de réparation d'équipements militaires de l'armée ukrainienne.Il a en outre fait savoir que les troupes russes avaient abattu un avion Su-25 ukrainien et détruit onze drones ennemis. Dans le même temps, 14 roquettes Ouragan, Olkha et HIMARS ont été interceptées.

