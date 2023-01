https://fr.sputniknews.africa/20230126/opposant-ukrainien-medvedtchouk-kiev-mene-la-guerre-pour-les-interets-de-loccident-1057717117.html

Opposant ukrainien Medvedtchouk: Kiev mène la guerre "pour les intérêts de l’Occident"

Opposant ukrainien Medvedtchouk: Kiev mène la guerre "pour les intérêts de l’Occident"

Ancien chef de cabinet du président de l'Ukraine et membre de l'opposition, Viktor Medvedtchouk a été arrêté par les services secrets ukrainiens en 2022

Dans un entretien accordé à la rédaction anglaise RT, le président du conseil politique du parti "Plateforme d’opposition – Pour la vie", interdit en Ukraine, Victor Medvedtchouk, a fait un tour d’horizon de la situation dans un pays en proie à une guerre… dans l’intérêt d’autrui.Le politicien estime que le conflit "n’est pas mené pour l’Ukraine, mais pour les intérêts de l’Occident", qui a transformé cet État en zone de confrontation avec la Russie.En finir avec le néonazismeM.Medvedtchouk soutient que les causes à l’origine du conflit et le néonazisme doivent être éradiqués en Ukraine.Le politicien a ajouté que c’était "aux Ukrainiens représentant cette autre Ukraine de décider dans quel pays et comment ils veulent vivre".Responsabilisation de ZelenskyIl n’a pas manqué de pointer du doigt le vrai responsable de la crise.Persécutions politiquesLe 13 janvier, Victor Medvedtchouk et certains autres députés du parti "Plateforme d’opposition – Pour la vie" ont été privés de leur mandat par le Parlement ukrainien.Trois jours plus tôt, il a été privé de sa citoyenneté en vertu d’un décret présidentiel.En septembre dernier, il a été arrêté en Ukraine et accusé de haute trahison et de soutien du terrorisme. Il a été remis à la partie russe dans le cadre d’un échange de prisonniers de guerre entre l’Ukraine et la Russie.M.Medvedtchouk a qualifié les poursuites judiciaires à son encontre de persécutions politiques.

