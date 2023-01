https://fr.sputniknews.africa/20230126/lonu-plaide-pour-une-reponse-coordonnee-en-faveur-de-la-securite-dans-la-region-du-lac-tchad-1057715371.html

L'Onu plaide pour une réponse coordonnée en faveur de la sécurité dans la région du lac Tchad

Les Nations Unies ont plaidé, mercredi, en faveur d'une réponse coordonnée, régionale et durable pour faire face à la détérioration de la situation sécuritaire... 26.01.2023, Sputnik Afrique

Dans un communiqué, l’agence onusienne a relevé qu’aujourd'hui, plus de 24 millions de personnes dans la région sont touchées par la crise et environ 5,3 millions de personnes sont déplacées, notant que l'augmentation de la violence a entraîné une détérioration continue de la situation sécuritaire, provoquant un nouveau retrait des institutions gouvernementales dans la région. Elle a en outre indiqué que les mauvaises perspectives économiques, la diminution des ressources et la perte des moyens de subsistance, aggravées par les conséquences du changement climatique, ont poussé les gens à quitter leur foyer. Evoquant la 3è Conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad qui s'est conclue mardi à Niamey, OCHA a précisé que ce conclave visait à assurer une assistance et une protection humanitaires dans la région et à favoriser les possibilités de solutions durables, y compris le retour, la réintégration et la réinstallation des personnes déplacées et des réfugiés sur la base de décisions volontaires, dignes et éclairées. La conférence de deux jours a réuni plus de 30 pays, des organisations internationales et plus de 100 organisations de la société civile les 23 et 24 janvier au Niger, où ils ont convenu de travailler ensemble pour relever les défis actuels. La même source a rappelé que les États membres et les donateurs institutionnels ont annoncé plus de 500 millions de dollars pour soutenir une réponse régionale globale, complémentaire et coordonnée à la crise dans la région du lac Tchad.

