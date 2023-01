https://fr.sputniknews.africa/20230125/sortir-de-lotan-est-devenu-une-urgence-et-une-necessite-selon-un-politicien-turc-1057707848.html

"Sortir de l’Otan est devenu une urgence et une nécessité", selon un politicien turc

"Sortir de l’Otan est devenu une urgence et une nécessité", selon un politicien turc

Ethem Sancak, vice-président du Parti patriote turc, estime que son pays quittera l’Otan dans cinq ou six mois. Il y sera poussé par les provocations de... 25.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-25T14:17+0100

2023-01-25T14:17+0100

2023-01-25T14:17+0100

international

turquie

otan

sortie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104304/04/1043040405_0:199:2932:1848_1920x0_80_0_0_0e27ad93ea91df443cc4d368b336e132.jpg

Les événements de ces derniers temps pourraient pousser la Turquie à quitter l’Otan, avance Ethem Sancak, vice-président du Parti patriote.Sympathie pour la Russie et PoutineSelon lui, des sondages montrent que 80% des personnes interrogées considèrent les États-Unis comme un pays appliquant une politique hostile et destructrice à l’égard de la Turquie."Récemment, les Turcs ont commencé à ressentir une grande sympathie envers la Russie et Poutine. Le peuple a vu les menaces venir et a devancé les gouvernements", a-t-il résumé.Démenti du parti au pouvoir Le porte-parole du Parti de la justice et du développement au pouvoir, Omer Celik, a cependant déclaré à la chaîne de télévision CNN Turk que la sortie de l’Alliance atlantique n’était pas envisagée. "Les propos de ceux qui parlent de la sortie de la Turquie de l’Otan sont très étonnants. Il n’en est pas question. Nous sommes un des pays fondateurs de l’Otan. Ces individus n’ont pas le droit de dire des choses pareilles."Le Coran brûlé à StockholmLe 21 janvier, Rasmus Paludan, un extrémiste de droite suédo-danois, a brûlé un exemplaire du Coran à proximité de l’ambassade de Turquie dans le cadre d’une manifestation autorisée par la police.De nombreux pays dont la Russie, ainsi que des organisations musulmanes, ont fermement condamné cet acte.La visite du ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, initialement prévue en Turquie pour le 27 janvier a été annulée par Ankara.Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son pays ne soutiendrait pas l’entrée de la Suède dans l’Otan.

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, turquie, otan, sortie