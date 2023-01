https://fr.sputniknews.africa/20230125/quatre-terrains-de-football-une-tete-de-messi-geante-dessinee-dans-un-champ-de-mais-1057714478.html

Quatre terrains de football: une tête de Messi géante dessinée dans un champ de maïs

Un agriculteur a utilisé une technologie de pointe pour dessiner un immense portrait de Lionel Messi dans sa plantation. L’attaquant argentin affole son pays... 25.01.2023, Sputnik Afrique

Les supporters argentins n’en finissent plus de fêter la victoire de leur équipe à la Coupe du monde de football. Après avoir été accueillis en héros lors de leur retour à Buenos Aires, les joueurs de l’Albiceleste sont désormais célébrés par toutes sortes d’excentricités.Le capitaine Lionel Messi a ainsi eu droit à un immense portrait, dessiné dans un champ de maïs par Charly Faricelli, un fermier un brin mordu.De la taille de quatre terrains de football, le visage de l’attaquant de poche a été reproduit grâce à un logiciel spécial. Grâce à celui-ci, les tracteurs ont pu semer précisément les graines pour former un dessin. À mesure que le maïs poussera, le portrait sera de plus en plus visible, comme l’explique Charly Faricelli dans un reportage pour la société d’engins agricoles Crucianelli.L’initiative n’est cependant pas unique, puisque la Pulga a déjà son effigie dans plus de 25 autres champs argentins!La folie MessiConsidéré par beaucoup comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Lionel Messi a rajouté une prestigieuse ligne à son palmarès, en reportant la Coupe du monde en décembre. Le petit attaquant avait inscrit un doublé lors de la finale contre la France.Ce sacre n’a fait qu’attiser les passions autour de l’attaquant du Paris Saint-Germain. La photo le montrant soulever le trophée du mondial est ainsi devenue la plus partagée d’Instagram, avec 62 millions de "likes".Un récent sondage réalisé par le très sérieux GiacobbeConsultores révélait même que 44% des Argentins seraient prêts à élire Lionel Messi comme prochain chef de l’État.En France, le premier maillot porté par Lionel Messi au PSG a par ailleurs été vendu plus de 43.000 euros, début janvier.

