https://fr.sputniknews.africa/20230125/les-troupes-americaines-en-allemagne-sont-des-forces-doccupation-a-declare-vladimir-poutine-1057706915.html

Les troupes américaines en Allemagne sont des forces d'occupation, a déclaré Vladimir Poutine

Les troupes américaines en Allemagne sont des forces d'occupation, a déclaré Vladimir Poutine

Touchant à la question de la souveraineté européenne perdue pendant sa rencontre avec les étudiants, Vladimir Poutine a déclaré que les troupes américaines en... 25.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-25T13:33+0100

2023-01-25T13:33+0100

2023-01-25T17:13+0100

vladimir poutine

allemagne

ukraine

états-unis

occident

culture

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/19/1057707290_0:0:2556:1438_1920x0_80_0_0_76bcb52a6af0b0eb03ecd878637e9103.jpg

Le monde multipolaire, la nouvelle conception culturelle de la Russie et le conflit ukrainien: Vladimir Poutine a échangé avec des jeunes de l'Université d'Etat de Moscou en cette Journée de l'Etudiant.Tout en revenant à la Seconde Guerre mondiale, le Président a rappelé que l'Allemagne avait été divisée en quatre secteurs, à savoir américain, anglais, français et soviétique."L'ennemi ne tient compte de rien"Réitérant les objectifs principaux de l'opération militaire, à savoir la protection des civils et de la Russie, Vladimir Poutine a expliqué que l'ennemi ne tenait compte de rien.Souveraineté européenneSur fond du conflit ukrainien, le Président russe a espéré qu'avec le temps, l'Europe regagnerait sa souveraineté.La Russie ne vivra pas sans culture internationaleVladimir poutine a affirmé que les Russes n'étaient "pas idéaux" et qu'il y avait "de quoi de débattre avec nous".Bien qu'il n'y ait rien de mauvais en ce que des jeunes aillent vers le meilleur de la culture internationale, la base doit être russe, a jugé Vladimir Poutine.Poutine définit la conception culturelle de la RussieLe Président a placé l'assurance de la souveraineté russe parmi les objectifs essentiels de la politique d'Etat.La défense du mariage en tant qu’"union entre un homme et une femme" est un des principes de la politique culturelle russe.En outre, cette politique luttera contre l'utilisation excessive du vocabulaire étranger et des jurons.Vladimir Poutine a d’ailleurs signé un nouveau décret en la matière. Il stipule que les pays inamicaux sapent la souveraineté culturelle "en détruisant les valeurs spirituelles et morales traditionnelles russes" et en contribuant "à l'aggravation des conflits" mondiaux.Sur les élites occidentalesVladimir Poutine a commenté les propos d'une étudiante victime d'atteinte à ses droits en Autriche. On lui a demandé de confirmer, via la signature d'un papier, que la Russie est un pays terroriste. Après son refus elle a dû quitter Vienne.

allemagne

ukraine

états-unis

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, allemagne, ukraine, états-unis, occident, culture