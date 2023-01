https://fr.sputniknews.africa/20230125/en-visite-en-angola-lavrov-evoque-les-projets-economiques-conjoints--1057704545.html

En visite en Angola, Lavrov évoque les projets économiques conjoints

25.01.2023

Moscou et Luanda se sont mis d'accord pour accélérer l'adoption d'accords intergouvernementaux sur l'énergie nucléaire, le commerce et d'autres domaines, a déclaré Sergueï Lavrov. Le ministre russe des Affaires étrangères est en visite officielle dans ce pays d'Afrique de l'ouest.Parmi les domaines prometteurs de la coopération bilatérale, le chef de la diplomatie russe a cité la géologie, l'extraction, l'énergie, les télécommunications, les technologies de l'information, l'espace et l'agroalimentaire.Selon lui, Moscou espère que la commission intergouvernementale se réunira fin avril.Le ministre a invité son homologue angolais à visiter la Russie.

