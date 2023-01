https://fr.sputniknews.africa/20230124/lecosysteme-tech-africain-continue-de-se-developper-avec-65-milliards-de-dollars-leves-en-2022-1057696106.html

L'écosystème tech africain continue de se développer avec 6,5 milliards de dollars levés en 2022

L'écosystème tech africain continue de se développer avec 6,5 milliards de dollars levés en 2022

Dans un contexte de recul drastique du financement par capital-risque à l’échelle mondiale, l’écosystème tech africain se distingue avec une croissance de +8%... 24.01.2023, Sputnik Afrique

Le financement total investi dans les startups technologiques africaines a atteint 6,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à 2021, déployés sur 764 transactions, contre 724 en 2021, a annoncé le fonds de capital-risque Partech Africa.Le rapport, qui s’appuie sur des opérations publiques et confidentielles, a vu le financement de la dette plus que doubler de volume, pour atteindre 1,55 milliard de dollars et 71 transactions (croissance de 65 % en glissement annuel). En comparaison, les levées de fonds en equity ont affiché une légère baisse, avec 653 startups technologiques africaines qui ont levé 4,9 milliards de dollars (- 6 %) en 693 tours (croissance de 2 % en glissement annuel). L'écosystème toujours en accélérationAxé sur le financement en equity, le rapport révèle que l’écosystème était encore en accélération au cours des premier et deuxième trimestres de 2022 par rapport à 2021, la comparaison montrant une augmentation de 127% pour le T1 et 83% pour le T2 en glissement annuel. Cependant, le ralentissement mondial du capital-risque a freiné la croissance de l’activité au T3 (-65% en glissement annuel) et au T4 (-35 % en glissement annuel). En 2022, les activités de collecte de fonds sont restées inchangées à toutes les phases de financement. À hauteur de 1,4 million de dollars, le montant moyen des transactions d’amorçage a augmenté en 2022 (+12% en glissement annuel), tandis que la série A est restée inchangée, à hauteur de 8,5 millions de dollars. Les phases ultérieures sont revenues aux niveaux de 2019, les volumes de séries B et des opérations de growth ayant respectivement baissé de -23% et de -50% en glissement annuel. En outre, 2022 a vu une réduction significative du nombre de méga-tours (dépassant les 100 millions), avec seulement 7 transactions contre 14 en 2021. Partech AfricaÉtabli à Dakar, Partech Africa est le plus grand fonds de capital-risque dédié aux startups technologiques en Afrique. Il met l’accent sur l’early stage (du late seed à la série B), dans des startups qui changent la façon dont la technologie est utilisée dans de nombreux secteurs, notamment dans l’éducation, la mobilité, la finance et les soins de santé. Le fonds a déjà investi dans 17 startups africaines.

