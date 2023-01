https://fr.sputniknews.africa/20230124/le-fmi-salue-les-efforts-de-la-zambie-pour-resoudre-la-crise-de-la-dette-1057700238.html

Le FMI salue les efforts de la Zambie pour résoudre la crise de la dette

Le Fonds monétaire international (FMI) a apprécié les efforts déployés par les autorités zambiennes pour régler la crise de la dette et réaliser des réformes. 24.01.2023, Sputnik Afrique

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a salué, mardi à Lusaka, les efforts déployés par la Zambie pour résoudre la crise de la dette, qui s’est aggravée à cause de la pandémie du Covid-19. Elle a ajouté que le FMI s’engage à accompagner la Zambie pour rétablir la viabilité des finances publiques, remédier au problème de la dette et générer plus d'élan pour la croissance économique. Par ailleurs, Mme Georgieva a salué l’utilisation responsable et efficace des ressources publiques par le gouvernement zambien, notamment en accordant une importance particulière aux domaines de croissance sociale tels que l'éducation. Crise de la dette zambienneAprès avoir emprunté massivement auprès d'une série de créanciers extérieurs pour financer des projets d'infrastructure nationaux, la Zambie a fait défaut de paiement sur ses euro-obligations en octobre 2020, en pleine crise Covid.Depuis lors, le pays a cessé le service de sa dette extérieure commerciale et cherche une restructuration de la dette sous l'égide du Cadre Commun du G20 pour l'allégement de la dette. La Chine et la France ont mené une série de réunions durant les derniers mois pour renégocier les dettes bilatérales de Lusaka dans le cadre commun des 20 grandes économies et le Club de Paris, mais aucun accord n'a été signé jusqu'à présent. Le FMI estime que la Zambie a besoin de 8,4 milliards de dollars d'allégement de la dette entre 2022 et 2025, réduisant à la fois les paiements d'intérêts et les remboursements de prêts.

