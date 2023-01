Le chef du groupe Wagner adresse une autre question à Washington

https://fr.sputniknews.africa/20230124/le-chef-du-groupe-wagner-adresse-une-autre-question-a-washington-1057694703.html

La Maison-Blanche n’a pas répondu à la lettre ouverte du chef du groupe Wagner Evgueni Prigojine, a constaté ce dernier sur sa chaîne Telegram. L’homme a notamment trouvé insuffisant et superficiel le commentaire du département d’État sur ce sujet.Lundi, Ned Price, porte–parole du Département d’État a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter aux annonces précédentes de la Maison-Blanche sur le groupe Wagner concernant son "influence déstabilisatrice […] non seulement en Ukraine, mais aussi dans d'autres parties du monde, y compris en Afrique".De nouvelles sanctions contre WagnerVendredi 20 janvier, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a traité le groupe Wagner d’"organisation criminelle internationale" et l’a accusé "de vastes atrocités" et "d’abus des droits humains".Par la suite, Evgueni Prigojine a adressé à M.Kirby une lettre ouverte avec la demande de préciser les crimes reprochés. Quant au Kremlin, son porte-parole Dmitri Peskov a déclaré lundi que de nouvelles sanctions de Washington contre Wagner n’auraient pas "de quelconque signification pratique" ni pour la Russie ni pour le groupe même.

