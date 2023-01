https://fr.sputniknews.africa/20230124/des-fans-de-football-apprennent-a-combattre-en-quad-dans-le-donbass-video--1057691598.html

Des fans de football apprennent à combattre en quad dans le Donbass –vidéo

Rapides, assez silencieux, configuration perfectionnée… Les militaires d'une formation spéciale ont raconté et démontré à Sputnik comment ils employaient des...

Une formation militaire baptisée "Espanyola", impliquée dans l'opération spéciale et composée de fans de football, utilise des quadricycles d’une manière non standard dans une zone de l’opération spéciale.Via une vidéo, les combattants ont démontré l’utilisation de ces véhicules et parlé de leurs avantages.L’un des supporters a confié auprès de Sputnik qu’ils les employaient en général pour des activités de sabotage. Il a noté qu’ils étaient rapides et assez silencieux, "bien qu'ils puissent sembler très bruyants de près, les plis du terrain absorbent autant que possible les bruits parasites du moteur".Des caractéristiques amélioréesDe plus, le militaire a noté la configuration perfectionnée des véhicules: ils disposent d’une suspension renforcée, d’une protection du fond, d’un système de camouflage des lumières et de supports spéciaux pour installer des fusils, une mitrailleuse et un lance-grenades automatique.Il a aussi indiqué que son unité envisageait d’installer un système de combat radioélectronique "pour que toute équipe puisse se déplacer comme dans une "bulle de savon" en étant protégée des drones".

