Un astéroïde d’environ cinq mètres de diamètre s’approchera de la Terre ce jeudi

Un corps céleste, nommé 2023 BU, va passer très près de notre planète le 26 janvier, a dit à Sputnik un astronome russe.D’après Guénnadi Borissov, cet objet d’un diamètre d’environ cinq à six mètres est apparu il y a quelques jours:Toutefois, le scientifique a souligné qu'il était peu probable que ce corps céleste soit dangereux, car il passera à une distance de plusieurs milliers de kilomètres de la surface de la planète bleue.De plus, sa taille ne convient pas à la désignation des astéroïdes "potentiellement dangereux".Selon l'astronome, l'objet spatial a une luminosité assez élevée, de sorte que les habitants de l'hémisphère sud pourront l'observer même avec des télescopes amateurs.Caractéristiques des objets "dangereux"Pour rappel, la NASA qualifie de "potentiellement dangereux" tout grand corps situé à moins de 7,5 millions de kilomètres de notre planète et ayant un diamètre supérieur à environ 140 mètres. En outre, elle traque les objets célestes qui pourraient présenter un risque de collision.

