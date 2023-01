https://fr.sputniknews.africa/20230123/lavrov-repond-a-sputnik-sur-les-tentatives-de-washington-dintimider-des-nations-africaines-1057679957.html

Lavrov répond à Sputnik sur les tentatives de Washington d’intimider des nations africaines

Répondant à une question de Sputnik, le chef de la diplomatie russe a constaté que les États-Unis heurtent la fierté des nations africaines et celle des pays... 23.01.2023, Sputnik Afrique

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a commenté pour Sputnik les tentatives de Washington d’empêcher la coopération entre les nations africaines et Moscou.D’après M. Lavrov, Washington intimide non seulement les nations africaines, mais aussi les pays d'Asie et d'Amérique latine, blessant ainsi leur fierté.Il a ajouté que les États-Unis et le Royaume-Uni franchissaient des lignes rouges en menaçant les biens des familles de politiciens étrangers. Le diplomate a également constaté que la seule chose qui intéressait l'Occident était d'établir son propre ordre dans différents pays sous couvert de la diffusion de la démocratie.

