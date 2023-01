Israël arrête un faux secrétaire général du Président français

https://fr.sputniknews.africa/20230123/israel-arrete-un-faux-secretaire-general-du-president-francais-1057684541.html

Se faire passer pour le secrétaire général de l’Élysée pour commettre diverses fraudes, c’est ce qui serait reproché à un Israélien de 40 ans arrêté ce lundi 23 janvier à Netanya, une ville balnéaire située à 30 km au nord de Tel Aviv, relate le journal israélien Yediot Ahronot.L'enquête a commencé il y a environ deux mois, après une alerte des autorités françaises, selon laquelle un résident israélien se faisait passer pour le chef du bureau du Président français.Selon Yediot Ahronot, l’homme a aussi contacté plusieurs ambassadeurs européens par téléphone et tenté de les induire en erreur à des fins personnelles.Entre les mains de la policeLe 23 janvier au matin, la police israélienne a obtenu la localisation du suspect qui a été appréhendé pour être interrogé. Il s'agit d'un résident de Netanya, ville qui compte la plus grande communauté francophone d'Israël.Au moment de la perquisition à son domicile, des timbres contrefaits ont été découverts, notamment des copies des timbres du gouvernement de la Principauté de Monaco, a noté le Yediot Ahronot.Les enquêteurs pensent que le suspect pourrait les avoir utilisées pour commettre des fraudes. L'affaire est entre les mains des officiers de Lahav 433, l'unité spéciale chargée des crimes économiques.Secrétaire général de l’Élysée, un poste d’importanceIl convient de noter que le secrétaire général de l'Élysée est le chef de cabinet du Président français. Il est notamment chargé de coordonner le travail des conseillers présidentiels et de faciliter l'interaction entre le bureau présidentiel et le cabinet des ministres.En outre, il est d'usage que le secrétaire général de l'Élysée annonce les noms des membres du cabinet après la formation de chaque nouveau gouvernement.Le poste, qui a été créé en 1849 sous la Seconde République, est occupé depuis 2017 par Alexis Kohler

