Explosion au port de Beyrouth: l'enquête reprend après une suspension de 13 mois

Le juge Tarek Bitar, chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth en 2020, a repris ce lundi 23 janvier son travail, après une suspension de 13 mois, a indiqué à l'AFP un responsable judiciaire. Le magistrat a décidé d'inculper huit personnes, dont deux hauts responsables de sécurité, et d'en libérer cinq autres arrêtées depuis l'explosion, selon cette source.Explosion d'août 2020Une déflagration d’une puissance évaluée à l’équivalent de 1.500 tonnes de TNT s’est produite dans le port de la capitale libanaise le 4 août 2020. Elle a fait plus de 200 morts et 6.500 blessés. Des milliers de bâtiments ont été détruits ou endommagés à Beyrouth et dans ses banlieues.Du nitrate d’ammonium stocké dans un hangar de la zone portuaire était à l’origine de la tragédie. Les silos du port avaient permis d’étouffer en partie l’onde de choc. Ils avaient par la suite été inscrits aux monuments historiques.L'explosion a provoqué une crise politique. L’enquête sur l’explosion est longtemps restée au point mort en raison des plaintes pour impartialité à l’encontre du juge chargé des investigations, Tarek Bitar.

avec AFP

avec AFP

