https://fr.sputniknews.africa/20230122/six-documents-confidentiels-supplementaires-saisis-dans-la-residence-familiale-de-biden-1057669263.html

Six documents confidentiels supplémentaires saisis dans la résidence familiale de Biden

Six documents confidentiels supplémentaires saisis dans la résidence familiale de Biden

"Écoutez, nous avons trouvé quelques documents (...) qui étaient rangés au mauvais endroit, nous les avons immédiatement remis aux Archives et au ministère de... 22.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-22T08:51+0100

2023-01-22T08:51+0100

2023-01-22T08:51+0100

états-unis

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/06/1057521605_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6df9223e9ffcbc0735cf1999b5500f8.jpg

La justice américaine a trouvé cette semaine six documents confidentiels supplémentaires dans la résidence familiale de Joe Biden dans l'État du Delaware, a fait savoir dans un communiqué l'avocat personnel du Président américain.Cette nouvelle découverte st rendue publique alors que d'autres documents, remontant à l'époque où Joe Bidne était vice-président de Barack Obama (2009-2017), ont été découverts depuis le mois de novembre à la fois dans sa maison familiale de Wilmington (Delaware, est) et dans un centre d'études de Washington où le démocrate de 80 ans avait un bureau.L'affaire est particulièrement embarrassante pour le Président américain, qui envisage de se déclarer candidat à l'élection présidentielle de 2024.Il a, lors d'un déplacement en Californie il y a quelques jours, tenté de minimiser le tollé autour de la découverte de ces documents.L'ancien Président Donald Trump, qui s'est lui déjà lancé dans une nouvelle course à la Maison Blanche, est également sous le coup d'une enquête pour avoir emporté dans sa résidence de Floride plusieurs cartons de documents officiels.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

états-unis, joe biden