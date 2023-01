https://fr.sputniknews.africa/20230122/pres-de-13-pays-manifestent-leur-interet-pour-rejoindre-les-brics-selon-un-ambassadeur-sud-africain-1057670795.html

Près de 13 pays manifestent leur intérêt pour rejoindre les BRICS, selon un ambassadeur sud-africain

2023-01-22T12:13+0100

Près de 13 pays ont exprimé leur intérêt pour une adhésion au groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), a déclaré à Sputnik l’ambassadeur d’Afrique du Sud en Russie.Mzuvukile Jeff Maqetuka a précisé qu’environ la moitié d’entre eux ont soumis des demandes formelles pour rejoindre l’organisation:L’ambassadeur a expliqué que parmi les candidats figurent deux pays africains - l'Algérie et l'Égypte - ainsi que l'Iran, le Bahreïn, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.Selon M.Maqetuka, tous les pays membres des BRICS se félicitent de la perspective d’un tel élargissement, mais les modalités d'admission des nouveaux participants doivent être définies.D’après lui, c'est une question que l'Afrique du Sud va maintenant aborder en tant que président:En outre, il a souligné que la décision d'admettre de nouveaux membres serait collégiale.La présidence de l’Afrique du SudLes BRICS regroupent déjà le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.Plusieurs autres pays, comme l’Algérie, l’Argentine et l’Iran, ont déjà déposé leur candidature, tandis que l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Égypte ont manifesté leur intérêt.Depuis janvier 2023, Prétoria assure la présidence du groupe qui durera jusqu’à la fin de cette année.

