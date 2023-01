https://fr.sputniknews.africa/20230122/les-sanctions-contre-la-federation-malgache-de-petanque-maintenues-malgre-le-paiement-des-arrieres-1057676840.html

Les sanctions contre la Fédération malgache de pétanque maintenues malgré le paiement des arriérés

Le Madagascar a exprimé son indignation face à la décision prise le 4 janvier dernier par Claude Azéma, président de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal (FIPJP), de proroger les sanctions adoptées en mars 2022 contre la Fédération sport boule Malagasy (FSBM), relate Radio France Internationale (RFI).La FSBM et le ministère malgache de la Jeunesse et des sports regrettent l’absence de l’équipe du pays à la 11ème édition des Jeux des îles (JIOI) qui se tiendra cette année à Madagascar, ainsi qu’à d’autres compétitions internationales, selon RFI.Dans sa lettre du 4 janvier, le Président de la FIPJP accuse la FSBM de factures d'hébergement impayées lors du championnat du monde de 2021 en Espagne.Pourtant Amiroudine Andrialemirovason, président de la FSBM, assure que "le ministre a payé l'arriéré d’environ 8.681 de dollars le 15 mars 2022".De nouvelles accusations surgissentToutefois, la Fédération internationale dénonce l’ingérence des autorités politiques malgaches dans la Fédération de pétanque. Selon M.Azéma, il y aurait la présence de certains membres de l’ancienne direction qui ont été "éliminés à cause de comportements quasiment mafieux".La directrice générale des Sports au sein du ministère de la Jeunesse et des sports, Rosa Rakotozafy, réfute aussi les accusations de la FIPJP.La fédération malgache annonce avoir demandé au président du Comité national olympique d'intervenir "parce que c'est aussi difficile pour le Madagascar de ne pas participer aux Jeux Olympiques".D’autres sanctions dans le viseur?Selon le site d’actualité malgache 2424.mg, la Fédération internationale de pétanque prévoit en outre de sanctionner les nations qui prendront part au tournoi de pétanque dans le cadre des JIOI 2023.Le président du FIPJP compterait "organiser un tournoi de qualification pour le championnat du monde à la Réunion aux mêmes dates que les JIOI à Madagascar" ce qui pousserait les boulistes des îles voisines à privilégier le tournoi organisé la FIPJP.

