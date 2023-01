https://fr.sputniknews.africa/20230122/le-togo-commence-a-delivrer-un-duplicata-du-certificat-de-nationalite-en-ligne-1057672327.html

Le Togo commence à délivrer un duplicata du certificat de nationalité en ligne

Dans un souci d’informatisation de ses services publics, le Togo commence à délivrer une copie légalisée de certificat de nationalité en ligne. La mesure est... 22.01.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

togo

numérisation

service public

Le ministère togolais de la Justice et de la Législation a lancé le 19 janvier une plateforme digitale pour les demandes de copies légalisées de nationalité, relate Togo First.L’obtention du duplicata s’effectue en 24h et coûte 1.000 F CFA (environ 1,7 dollar), les frais sont réglés via les paiements mobiles. Pour faire cette demande en ligne, il faut disposer du nouveau format de certificat de nationalité.Après le traitement de la demande, le requérant pourra retirer le duplicata à un centre administratif situé dans l’une des 17 préfectures.Digitalisation des services publicsLa mise en place de la plateforme intervient dans le cadre de la digitalisation des services publics, objectif fixé par le gouvernement en 2020.En août 2021, la demande de casier judiciaire a été digitalisée. En juin 2022, d’autres options administratives ont été intégrées: des demandes de passeport ordinaire et de service, de cartes de séjour, de raccordement à l’électricité basse tension et de permis de construire.

