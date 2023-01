https://fr.sputniknews.africa/20230122/le-chef-du-groupe-wagner-adresse-une-lettre-ouverte-a-john-kirby-1057674154.html

Le chef du groupe Wagner adresse une lettre ouverte à John Kirby

Le chef du groupe Wagner adresse une lettre ouverte à John Kirby

Après que Washington a désigné Wagner comme "organisation criminelle internationale", son fondateur Evgueni Prigojine a demandé au Conseil de sécurité... 22.01.2023, Sputnik Afrique

Le fondateur du groupe Wagner Evgueni Prigojine a publié sur sa chaîne Telegram une lettre ouverte adressée au porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby.La lettre publiée en russe et en anglais porte une seule question: "Cher Monsieur Kirby, pourriez-vous préciser quel crime a commis le groupe militaire privé Wagner?".Vendredi 20 janvier, s’exprimant devant les journalistes, M.Kirby a accusé le groupe "de vastes atrocités" et "d’abus des droits humains". D’après lui, le groupe compte près de "50.000" personnes déployées en Ukraine, "dont 10.000 mercenaires et 40.000 prisonniers".L’homme a promis que le département du Trésor américain imposerait des sanctions supplémentaires au groupe, qui a joué un rôle majeur dans la prise de la ville de Soledar et continue d’encercler Bakhmout/Artiomovsk.Dans sa première réaction à la décision de Washington, M.Prigojine a ironisé sur l’idée que Wagner et les Américains soient devenus ainsi "collègues". "Notre relation peut être désormais appelée ‘épreuve de forces entre clans criminels’", a-t-il écrit.

evguéni prigojine, groupe wagner, soledar, russie, ukraine, john kirby, états-unis