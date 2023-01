https://fr.sputniknews.africa/20230122/la-piraterie-en-baisse-sur-les-cotes-africaines-pour-la-premiere-fois-depuis-2016-1057672944.html

La piraterie en baisse sur les côtes africaines, pour la première fois depuis 2016

La piraterie en baisse sur les côtes africaines, pour la première fois depuis 2016

La piraterie maritime a diminué dans le Golfe de Guinée, selon un rapport du Maritime Information Cooperation & Awareness Center (MICA Center). Un délégué... 22.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-22T15:34+0100

2023-01-22T15:34+0100

2023-01-22T15:34+0100

afrique subsaharienne

golfe de guinée

piraterie

lutte anti-piraterie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104234/77/1042347716_0:40:1920:1120_1920x0_80_0_0_01c83c0bba0f5e5050f68b0f194f713d.jpg

C’est historique! Une nette diminution des attaques de navires a été constatée dans le Golfe de Guinée en 2022, pour la première fois depuis 2016, a annoncé MICA Center, le centre d'analyse et d'évaluation de la situation de sûreté maritime basé à Brest, dans l'ouest de la France.Selon le centre, "plusieurs facteurs peuvent expliquer ce recul de la piraterie maritime, entre autres l’implication de tous les acteurs, privés et étatiques, régionaux et extrarégionaux".Au micro de Radio France Internationale, Jean-Philippe Casanova, délégué général d’Armateurs de France, une organisation professionnelle des entreprises françaises de transport et de services maritimes, a confirmé les conclusions du rapport.D’ailleurs, le brigandage ne suit pas cette tendance générale, selon MICA Center:Moscou présent dans le Golfe de GuinéeMICA Center estime que l’éradication de la piraterie au large de la corne de l’Afrique "peut être attribuable à une collaboration et une présence internationales importantes dans la région".La Russie participe aussi à ces efforts internationaux. En octobre 2021, Moscou a annoncé avoir déployé, dans les eaux du golfe de Guinée, un important détachement de navires pour assurer la sécurité de la navigation civile en surveillant la situation de surface à l’aide d’avions de pont.Bientôt un nouveau type de piraterie?Toutefois, l’observation du déclin de piraterie pourrait être suivie par l’émergence d’un nouveau type de piraterie, comme c’était le cas en 2010 et 2016, notent les experts du centre.

afrique subsaharienne

golfe de guinée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, golfe de guinée, piraterie, lutte anti-piraterie