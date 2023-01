https://fr.sputniknews.africa/20230121/un-combattant-des-mma-japonais-fait-exploser-internet-avec-un-t-shirt-dedicace-a-la-russie-1057663208.html

Un combattant des MMA japonais fait exploser Internet avec un t-shirt dédicacé à la Russie - photo

Par ces temps qui courent, montrer un quelconque lien avec la Russie est souvent perçu comme un crime de lèse-majesté. C’est dans ce contexte qu’un t-shirt... 21.01.2023, Sputnik Afrique

Le t-shirt avec l’inscription "Rousski Vitiaz" en cyrillique ("Preux russe") et un pantalon avec les armoiries de la Russie de Satoshi Ishii, combattant croate d’origine japonaise des arts martiaux mixtes (MMA) et ancien judoka, n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Loin de l’euphorie, le sportif japonais assume au micro de Sputnik son choix vestimentaire lors de la pesée avant le combat.Selon le combattant nippo-croate, il entend souvent dire que de nos jours, il n’est pas raisonnable de défendre la Russie. Mais le sportif préfère ne pas manger de ce pain.Un t-shirt en guise d’amitiéSelon le promoteur Vladimir Khriounov, le t-shirt qui a causé dess polémiques est un cadeau fait au combattant nippo-croate par l’équipe de son ami boxeur russe Alexander Povetkin. Le "Preux russe" est le surnom du boxeur russe.Pas avare en compliments, le promoteur pense que Satoshi Ishii est génial, car il a compris qu’au-delà des relations politiques, les hommes doivent se lier d’amitié.Sanctions japonaisesLe Japon est l'un des pays qui a opté pour plus de sanctions contre la Russie depuis le début de l'opération militaire spéciale dans le Donbass en février 2022.Les restrictions adoptées par Tokyo s’appliquent à plus de 900 citoyens, 280 entreprises et 11 banques russes.

