Lutte anticorruption: l’Angola recouvre 5 milliards de dollars d’actifs détournés

Plus de 5 milliards de dollars détournés sous la présidence de José Eduardo Dos Santos ont été saisis par la justice angolaise. L’actuel Président du pays... 21.01.2023, Sputnik Afrique

Dans un contexte de lutte anticorruption, les autorités angolaises viennent de récupérer plus de 5 milliards USD d’actifs constitués de biens publics détournés et disséminés dans plusieurs pays, écrit l’agence Lusa. Ces encaissements font suite à des jugements définitifs prononcés par la justice. De plus, des décisions concernant encore 21 milliards sont attendues.En février 2022, les autorités avaient déjà annoncé avoir récupéré plus de 11 milliards.Des poursuites contre l’ancienne éliteDepuis son arrivée au pouvoir en 2017, le Président Joao Lourenço mène une campagne de lutte contre la corruption pour récupérer des biens acquis sous la présidence, de 1979 à 2017, de son prédécesseur, José Eduardo Dos Santos.Les autorités ont lancé plus de 700 poursuites pénales pour corruption, fraude, détournement de fonds et autres délits financiers. De nombreuses personnalités de premier plan ont été traduites en justice.Selon les calculs du Service national de recouvrement des avoirs, des membres de la famille Dos Santos, d’anciens responsables gouvernementaux et d’ex-dirigeants de sociétés d’État ont transféré illicitement quelque 150 milliards USD à l'étranger entre 2001 et 2017.Isabel dos Santos, fille de l’ancien Président considérée comme la femme la plus riche d'Afrique, est également visée par la justice de son pays. Fin 2022, elle s’est dite victime d'une "persécution politique" menée par le Président actuel. Sa localisation reste inconnue.

