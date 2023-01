https://fr.sputniknews.africa/20230121/kiev-perd-chaque-jour-a-bakhmout-un-nombre-a-trois-chiffres-de-ses-soldats-1057665064.html

Kiev perd chaque jour à Bakhmout "un nombre à trois chiffres de ses soldats"

Kiev perd chaque jour à Bakhmout "un nombre à trois chiffres de ses soldats"

2023-01-21

Les forces russes, qui encerclent progressivement la ville de Bakhmout (Artiomovsk), y infligent à l’armée ukrainienne des pertes majeures, indique Der Spiegel.D’après l’hebdomadaire allemand, lors d’une réunion à huis clos cette semaine, le service fédéral de renseignement (BND) a informé les responsables du Bundestag que les forces ukrainiennes perdaient "chaque jour un nombre à trois chiffres de soldats lors des combats".Le BND a en outre averti que la prise de Bakhmout par les Russes "aurait des conséquences considérables, car cela permettrait à la Russie de poursuivre ses avancées à l'intérieur du pays".Un symbole pour KievLes Occidentaux sont ainsi de plus en plus sceptiques quant aux capacités de Kiev à défendre cette ville devenue un symbole majeur pour Volodymyr Zelensky qui s’y est rendu en décembre.Un haut responsable américain a notamment estimé auprès de l’Agence France-Presse que l’Ukraine "ne devrait pas chercher à défendre coûte que coûte la ville" mais se focaliser, en revanche, sur la préparation d'une contre-offensive d'envergure dans le sud du pays au printemps.Cependant, à la différence du BND, ce haut responsable américain insiste qu’"une victoire russe à Bakhmout n'entraînerait pas de tournant significatif dans la guerre" et que Kiev pourrait retirer ses forces sur des positions plus faciles à défendre.

