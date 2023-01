https://fr.sputniknews.africa/20230121/au-burkina-faso-62-femmes-et-4-bebes-enleves-la-semaine-derniere-liberes-par-larmee-1057658637.html

Au Burkina Faso, 62 femmes et 4 bébés enlevés la semaine dernière libérés par l'armée

Au Burkina Faso, 62 femmes et 4 bébés enlevés la semaine dernière libérés par l'armée

Soixante-deux femmes et quatre bébés ont été libérés le 20 janvier par les forces armées du Burkina Faso, plus d'une semaine après leur enlèvement dans le nord... 21.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-21T06:56+0100

2023-01-21T06:56+0100

2023-01-21T06:56+0100

burkina faso

terrorisme

enlèvement

femmes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/18/1045783716_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_99b10b3b201305c56f9351f5e6adc6e2.jpg

Dans son journal de 20H00 (GMT et locales), la Radio-Télévision du Burkina (RTB) a montré des images de ces femmes, libérées et ramenées à Ouagadougou, évoquant une "opération" des forces armées, sans davantage de détails.Ces femmes et leurs bébés avaient été enlevés jeudi et vendredi dans les alentours d'Arbinda, dans la région du Sahel (nord) alors qu'elles étaient sorties de leur village pour aller chercher de quoi se nourrir.Selon des sources sécuritaires, elles ont été retrouvées dans la zone de Tougouri, dans la région voisine du Centre-nord, 200 km plus au sud, avant d'être héliportées vers la capitale burkinabè dans la soirée où elles ont été accueillies par des responsables de l'armée.Des recherches, terrestres et aériennes, avaient été lancées pour les retrouver.Le Burkina Faso, en particulier dans sa moitié nord, est confronté depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda* et à Daech* qui se multiplient. Elles ont fait des milliers de morts et au moins deux millions de déplacés.*Organisation terroriste interdite en Russie

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

burkina faso, terrorisme, enlèvement, femmes