Un ministre gabonais fait une malaise cardiaque en plein conseil et succombe peu après

Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, est décédé vendredi à Libreville après avoir fait un malaise cardiaque lors d'un Conseil des ministres, ont annoncé le gouvernement et une source de la présidence à l'AFP.M. Moussa Adamo, 62 ans, "s'était assis au début du Conseil des ministres et a commencé à se sentir mal", a précisé à l'AFP une source proche du palais présidentiel. Transporté d'urgence "inconscient" dans un hôpital militaire et placé en réanimation, il a succombé peu après midi, selon cette source qui a requis l'anonymat. "Un véritable homme d'État"Né le 10 janvier 1961 à Makokou, dans le nord-est, Michael Moussa Adamo a débuté sa carrière en 1981 comme présentateur à la télévision nationale. Titulaire d'une maîtrise en relations internationales et communication à l'Université de Boston, il avait été nommé en 2000 directeur de cabinet du ministre de la Défense, l'actuel chef de l'Etat. Lorsque ce dernier est élu Président au décès de son père Omar Bongo Ondimba en 2009, après plus de 41 ans au pouvoir, M. Moussa Adamo devient pendant plusieurs années son conseiller spécial et confident au palais présidentiel. Après 10 années ambassadeur du Gabon aux Etats-Unis (2011-2020), il devient ministre de la Défense en juillet 2020 puis des Affaires étrangères en mars 2022.

