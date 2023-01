https://fr.sputniknews.africa/20230120/un-calamar-geant-filme-en-pleine-mer--video-1057653397.html

Un calamar géant filmé en pleine mer – vidéo

Long de 2,5 mètres, un mollusque repéré à l’archipel Nippon a impressionné un couple de plongeurs professionnels. 20.01.2023, Sputnik Afrique

Un calamar d’une longueur de 2,5 mètres a été filmé par un couple de plongeurs professionnels près de l’archipel nippon.C’est un vendeur de matériel de pêche qui a fait appel à Yosuke Tanaka et Miki, son épouse, les deux moniteurs de plongée, lorsqu’il a repéré le mollusque. Celui-ci nageait en surface, dans une baie sur le côte ouest du Japon.Sans hésitation, le couple se rend immédiatement en bateau pour voir cela de plus près. "Il était là, un énorme calamar" affirme Tanaka avec excitation. L’animal semblait faible et on pouvait voir que des morceaux de peau se détacher de son corps, a-t-il affirmé. L’homme a aussi ajouté que la taille du calamar et ses énormes yeux étaient stupéfiants. La créature marine faisait une longueur de 2,5 mètres.Ce type de mollusques vit généralement dans les eaux proches du Japon. Il est également possible qu’ils échouent sur les côtes, mais il est rare de les voir nager en mer."C'était palpitant. Je pense qu'il y a peu de choses plus rares", "J'ai entendu dire que l'on ne sait pas grand-chose sur cette créature. Je serais heureux si cela nous aide à en apprendre davantage" assure le plongeur à l’AFP.

