https://fr.sputniknews.africa/20230120/les-comptes-bancaires-de-rt-france-geles-lambassade-denonce-une-violation-scandaleuse-1057658208.html

Les comptes bancaires de RT France gelés, l'ambassade dénonce une "violation scandaleuse"

Les comptes bancaires de RT France gelés, l'ambassade dénonce une "violation scandaleuse"

La décision de geler les comptes bancaires de RT France est une violation scandaleuse des principes démocratiques fondamentaux, a déclaré l'ambassade de Russie... 20.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-20T21:35+0100

2023-01-20T21:35+0100

2023-01-20T21:43+0100

rt france

france

médias

russie

sanctions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104181/31/1041813195_0:297:2730:1833_1920x0_80_0_0_e2781df0949031dfbefec7439cec24fe.jpg

Les comptes bancaires de RT France, branche française de la chaîne russe RT suspendue dans l'Union européenne, ont été gelés, a annoncé la rédactrice en chef monde de RT, Margarita Simonian.Ce blocage des fonds est lié au neuvième paquet de sanctions anti-russes de l'Union européenne. Le média avait été d'ailleurs interdit de diffusion dans l’UE le 27 février 2022, la Commission européenne ayant considéré RT et Sputnik comme faisant partie de "la machine médiatique du Kremlin".La justice européenne avait par la suite statué que cette mesure n'empêchait pourtant pas les journalistes de RT France de faire leur travail. Or, la décision de geler les comptes compromet le paiement des prestataires et salariés de la chaîne.L'ambassade de Russie en France a dénoncé le geste, en soulignant qu'il "rend de facto impossible" la poursuite du travail de la chaîne en France.Pour la mission diplomatique, il s'agit d'une "violation scandaleuse des principes démocratiques fondamentaux, des normes et des règles internationales relatives à la liberté des médias".

france

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

rt france, france, médias, russie, sanctions