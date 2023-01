https://fr.sputniknews.africa/20230120/lalgerie-ne-seffondrera-pas-le-president-tebboune-repond-a-lex-ambassadeur-francais-1057651892.html

"L’Algérie ne s’effondrera pas": le Président Tebboune répond à l’ex-ambassadeur français

"L’Algérie ne s’effondrera pas": le Président Tebboune répond à l’ex-ambassadeur français

Le Président algérien a dézingué l’ancien ambassadeur de France qui avait affirmé dans une tribune du Figaro que l’Algérie était en train de s’effondrer. Un... 20.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-20T13:00+0100

2023-01-20T13:00+0100

2023-01-20T13:00+0100

international

maghreb

abdelmadjid tebboune

algérie

effondrement

démenti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/07/0d/1044096304_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_bc148c06a49ec3b81614ef7a33280b1f.jpg

Abdelmadjid Tebboune a réagi jeudi 19 janvier à une tribune de l’ancien ambassadeur français à Alger Xavier Driencourt publiée dans les colonnes du Figaro le 8 janvier et prédisant l’effondrement de l’Algérie.Dans son texte intitulé "L’Algérie s’effondre, entraînera-t-elle la France dans sa chute?", Xavier Driencourt en poste à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020, a brossé un tableau sombre de la situation dans le pays.Le Président Tebboune démentLe dirigeant algérien voit les choses autrement."L’année 2023 sera celle du renforcement des acquis et de l’amélioration des conditions de vie du citoyen qui demeure en tête de nos priorités", a-t-il signalé, cité par Algérie Presse Service."La croissance économique a enregistré un taux de 4,1% en 2022 et devrait atteindre 5% en 2023."Réquisitoire du numéro deux algérienLa tribune de Xavier Driencourt avait déjà suscité un réquisitoire de Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, deuxième homme de l'État."L'Algérie avance avec fermeté et résolution vers l'avenir", a-t-il lancé en guise de réponse à l’ancien ambassadeur.

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, maghreb, abdelmadjid tebboune, algérie, effondrement, démenti