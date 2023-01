https://fr.sputniknews.africa/20230119/une-fille-de-12-ans-meurt-apres-un-challenge-viral-sur-tiktok-1057644365.html

Une fille de 12 ans meurt après un challenge viral sur TikTok

Un défi populaire encourage les jeunes à s’étrangler ou à retenir leur respiration jusqu’à perdre connaissance. Cette fois, il a fait une nouvelle victime en... 19.01.2023, Sputnik Afrique

Une fille de 12 ans a été retrouvée morte après avoir relevé un défi sur TikTok. C’est le père de Milagros Soto, la défunte, qui a découvert son corps en rentrant chez lui, relate El Litoral.La tante de la victime, indique que celle-ci aurait reçu un lien du "Blackout challenge" de la part de ses camarades de classe, via whatsapp. D’après les vidéos retrouvées dans son téléphone, la fillette aurait répété l’action deux fois avant d’en mourir la troisième fois. Le tout, en direct devant ses amis.Challenges mortelles sur TikTokLe "Blackout challenge" consiste à s’asphyxier aussi longtemps que possible jusqu’à en perdre connaissance, puis d’expliquer la sensation dans une autre vidéo. Le cas de Milagros Soto n’est pas le premier. Nombreux sont les jeunes qui ont perdu la vie à cause de ces challenges dangereux lancés sur les réseaux sociaux.D’autres genre comme le "Labello Challenge" ont également fait des victimes. Ce défi est au départ anodin. Il s’agit d’échanger un baiser pour deviner le goût du baume à lèvres d’un camarade. Mais la règle a évolué. Il faut se filmer se coupant un morceau de son stick à lèvres lorsqu’on a le moral dans les chaussettes. Une fois le tube terminé, les adolescents sont appelés à se mutiler, jusqu’à se suicider.Plusieurs personnes sont actuellement révoltées et se battent contre ses défis mortels.

