Un père de famille lynché après avoir frappé son fils

Un Camerounais est sorti de ses gonds après que son enfant de 8 ans a touché au repas qu’il gardait pour lui. Les voisins ne sont pas restés indifférents et... 19.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-19T13:47+0100

2023-01-19T13:47+0100

2023-01-19T13:47+0100

Un père de famille a été frappé par ses voisins de quartier suite à des coups qu'il avait infligés à son plus jeune fils. Pour cause, un repas auquel le petit n'était pas censé toucher. Une interdiction finalement violée, raconte Cameroon Tribune.Shadrack M. est un menuisier de Douala, au Cameroun. La mère de famille a quitté le foyer en le laissant seul avec leurs 3 enfants.Comme chaque matin avant de partir pour vaquer à ses occupations, il cuisine et met un repas de côté en indiquant aux garçons de ne pas y toucher car il le mangerait à son retour.Cependant, le plus jeune des frères ne résiste pas à la tentation et consomme le plat. Ensuite, ses frères s’empressent de le raconter au parent. Énervé, l’homme frappe l’enfant de 8 ans et le couvre de piment pour le châtier.La correction se retourne contre luiAlertés par les cris du petit, les voisins sont arrivés et ont tenté de calmer le père. L’effet escompté ne se réalise pas. Au contraire, le parent frappe de plus belle. Un acte qui a fini par révolter les jeunes du quartier qui finissent par en venir également aux mains pour stopper l’agression. La situation s’envenime et le chef de famille doit être emmené à l'hôpital suite aux blessures reçues.

