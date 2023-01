https://fr.sputniknews.africa/20230119/tir-mortel-sur-un-tournage-alec-baldwin-sera-inculpe-pour-homicide-involontaire-1057648355.html

Tir mortel sur un tournage: Alec Baldwin sera inculpé pour homicide involontaire

L’acteur américain Alec Baldwin sera inculpé pour homicide involontaire pour un tir mortel sur un plateau de tournage en 2021, a annoncé jeudi le bureau du... 19.01.2023, Sputnik Afrique

La star de Hollywood a tiré avec un pistolet à hélice, tuant la directrice de la photographie et blessant le réalisateur de son film "Rust" qui était en tournage dans un ranch au Nouveau Mexique. Baldwin a nié toute responsabilité dans ce meurtre, affirmant qu'il n'aurait pas dû y avoir de balles en direct sur le plateau. L’armurière du film, Hannah Gutierrez-Reed, sera également inculpée de deux chefs d'homicide involontaire, a déclaré le procureur de district, Mary Carmack-Altwies dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. "Sous ma surveillance, personne n'est au-dessus de la loi et tout le monde mérite justice", a déclaré Carmack-Altwies. Selon un porte-parole de la production au Hollywood Reporter, l’arme en question devait être chargée à blanc. Les enquêteurs cherchaient à déterminer combien de balles ont été tirées, quels types de projectiles ont été utilisés et pourquoi cet accessoire, devant être chargé à blanc, ne l'était finalement pas. M.Baldwin, 64 ans, est le coproducteur du film où il joue le rôle d'un hors-la-loi dont le petit-fils de 13 ans est condamné pour un meurtre accidentel. L'acteur s'est rendu particulièrement populaire aux États-Unis ces dernières années par ses imitations de Donald Trump dans la célèbre émission satirique "Saturday Night Live". Il a remporté de nombreux prix pour son rôle de Jack Donaghy dans la sitcom 30 Rock de NBC. En mars 1993, l'acteur Brandon Lee est décédé à l'âge de 28 ans sur le tournage du film "The Crow", après avoir été blessé au ventre par balle.

