Nigeria: les deux derniers otages enlevés dans une gare au sud du pays libérés

Les deux derniers otages d'un enlèvement dans une gare au sud du Nigeria ont été libérés par les forces de sécurité qui ont arrêté sept personnes, dont deux... 19.01.2023, Sputnik Afrique

Des dizaines de personnes qui attendaient leur train dans l'Etat d'Edo pour Wari, plus au sud, avaient été enlevées lors la prise d'assaut de la gare, le 7 janvier par des hommes armés. Dimanche le responsable de l'Information de l'Etat d'Edo, Chris Osa Nehikhare avait annoncé la libération de 12 des 14 otages restants. Les deux derniers otages ont été libérés et sept personnes arrêtées, a-t-il dit dans un communiqué mercredi. Deux d'entre elles étaient des chefs traditionnels locaux. En mars 2022, des hommes armés avaient fait sauter une portion de la voie ferroviaire entre la capitale, Abuja et Kaduna (nord), tuant huit personnes et enlevant des dizaines de passagers, relâchés au fil des mois suivants contre rançon. Le service ferroviaire n'a repris qu'en décembre après la libération des derniers otages.

