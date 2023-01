https://fr.sputniknews.africa/20230118/un-ministre-ukrainien-tue-dans-un-crash-lhelicoptere-francais-avait-il-de-graves-problemes-1057638464.html

Un ministre ukrainien tué dans un crash: l’hélicoptère français avait-il de graves problèmes?

L’état technique d’un véhicule et ses conditions d'entretien importent beaucoup quand on parle des possibles causes d'un crash, explique à Sputnik un expert... 18.01.2023, Sputnik Afrique

Le crash de l’hélicoptère Super Puma en Ukraine a tué ce 18 janvier 14 personnes en Ukraine, dont le ministre de l’Intérieur. Alors que des médias avancent que cet aéronef de production française présentait de "graves problèmes techniques", l’expert militaire et technique Evguéni Matveïev décortique pour Sputnik le modèle en question et retrace l’histoire de son utilisation.Il s’agit de l’hélicoptère EC225 (ou Н225) de l’entreprise Airbus Helicopters, dont les modèles étaient "principalement utilisés pour les vols offshore pour le transport des travailleurs du pétrole", explique M.Matveïev.Tout en mettant en valeur la "bonne réputation" d’Eurocopter/Airbus Helicopters, l’expert militaire souligne que ce modèle Puma a été conçu il y 45 ans et a été modernisé depuis.Le premier vol de Super Puma date de 2000 et quelques années plus tard, les crashs se sont succédés, ce qui a poussé à parler d’une "tendance". Le plus grave a eu lieu en Norvège, faisant 16 morts.Après cet accident, la Pologne s’est retirée de l’accord d’achat de 50 véhicules de la version militaire, selon des informations relatées dans les médias.L’accord d’acquisition des hélicoptères français par Kiev date de 2018. Ceux-ci ont remplacé les appareils de production russe en Ukraine, explique l’expert.Une possible raison du crashLe colonel de réserve ne balaie pas d’un geste l’affirmation des témoins, selon lesquels l’aéronef a pris feu dans les airs.Pour autant, il ajoute qu’il est important de prendre en compte l’état technique d’un véhicule, d’analyser les conditions dans lesquelles il a été maintenu.

