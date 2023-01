Près de 500 civils évacués de la ville de Soledar, dans le Donbass

"Ils ont tout ce qu'il faut de base. On essaie de fournir pleinement: des repas chauds, des produits de première nécessité. Mais il y a beaucoup de monde, et il y a un besoin en fruits, en collations rapides diverses. Il faut aussi des objets personnels: draps, chaussons, etc.", a déclaré le maire de Chakhtiorsk.