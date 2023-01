https://fr.sputniknews.africa/20230118/mysterieuse-decouverte-en-egypte-un-garcon-enterre-avec-142-chiens-1057628700.html

Mystérieuse découverte en Égypte: un garçon enterré avec 142 chiens

Mystérieuse découverte en Égypte: un garçon enterré avec 142 chiens

Les fouilles menées dans l'oasis du Fayoum, une dépression dans le désert à l'ouest du Nil (sud du Caire), ont donné des résultats impressionnants. À savoir une nécropole renfermant le corps d'un enfant de 8 ans entouré des cadavres de 142 chiens, rapporte le site du Centre d'études en égyptologie de l'Académie russe des Sciences.La sépulture, non datée précisément, date du Ier siècle avant notre ère - Ier siècle de notre ère. Une zoologiste a examiné les chiens, pour conclure qu'ils sont tous morts en même temps sans aucune trace de violence, ajoute le média Heritage Daily. 87% sont des chiots. Des traces d'argile bleue, qui sont courantes dans les réservoirs de l'Égypte ancienne, ont été trouvées sur les restes des animaux, suggérant qu'ils se trouvaient peut-être près d'une source d'eau et se sont noyés à cause d’une inondation.Une tombe atypiqueUn seul autre cas d'enterrement d'un enfant avec des chiens était connu jusqu'à maintenant, dans une nécropole de l’élite antique à Nekhen. Ce type de tombe n'est pas typique pour l'Égypte, notent les chercheurs. Elle peut témoigner d'une synthèse de représentations magiques et religieuses des Égyptiens et celles des étrangers habitant au Fayoum.Quant à savoir pourquoi l'enfant est venu dans la tombe, cela reste un mystère. Il est possible qu’il s'occupât des animaux. Ce qui est encore plus déroutant, c'est qu’il a été retrouvé avec un sac en lin placé sur la tête.Une autre sépulture avait déjà été retrouvée dans cette même nécropole avec un sac en lin similaire placé sur la tête du défunt. Il s’agissait probablement d’une exécution, le corps ayant une flèche dans la poitrine.

