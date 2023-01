https://fr.sputniknews.africa/20230118/lavrov-nomme-les-deux-mots-de-lannee-2022-1057630190.html

Lavrov nomme les deux mots de l’année 2022

Lavrov nomme les deux mots de l’année 2022

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié les mots "guerre" et "victoire" de plus tragique et de plus encourageant en 2022. 18.01.2023, Sputnik Afrique

russie

sergueï lavrov

conférence de presse

Lors de sa conférence de presse, le chef de la diplomatie russe a été invité à choisir les mots qu'il considère comme les plus tragiques et les plus prometteurs en 2022, que le monde entier doit entendre."C'est vraiment une question tellement poétique... Le mot ‘guerre’, je n'ai pas peur de le dire. Parce que ce qui se passe est notre réponse, que, selon le Président, nous aurions dû faire un peu plus tôt. Mais c'est la réponse, il n'était pas en retard, à la guerre hybride qui a été déclenchée contre nous. Sous le slogan [de cette guerre], l'Occident promeut maintenant son agenda sous diverses variantes", a répondu Lavrov.

russie, sergueï lavrov, conférence de presse