Blessé en plein sommeil par une balle perdue à Abidjan

Une balle perdue a atterri dans le lit d'un habitant d'Abidjan, le blessant à la jambe en pleine nuit.

Un habitant de la capitale ivoirienne s’est réveillé en sursaut ce 1er janvier. Sa cuisse saignait et il ressentait des brûlures. En cause, une balle perdue qui a atterri dans son lit, raconte le média Soir Info.Effrayé, il a fait appel à son frère à qui il a relaté les évènements. Choqués, les deux hommes se sont mis à fouiller la maison pour trouver la provenance de cette balle. Après une petite enquête, ils ont découvert un trou dans le plafond de la chambre de la victime: le point d'entrée du projectile.Après quoi, le cadet décide d'emmener son aîné au CHU de Treichville pour qu’il y reçoive les soins nécessaires et prévient la police. Les formalités passées, les autorités ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cet évènement.

