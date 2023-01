https://fr.sputniknews.africa/20230117/larmee-russe-va-atteindre-15-million-de-militaires-entre-2023-et-2026-1057619943.html

L'armée russe va atteindre 1,5 million de militaires entre 2023 et 2026

L'armée russe va atteindre 1,5 million de militaires entre 2023 et 2026

D'importants changements sont prévus au sein de l'armée russe. Ses effectifs seront notamment accrus à 1,5 million de personnes d'ici à 2026

Le ministère russe de la Défense a décidé d'augmenter les effectifs des forces armées pour les porter à 1,5 million de militaires. Une décision en ce sens, conformément à l'idée formulée par Vladimir Poutine, a été prise ce mardi lors d'une réunion ad hoc tenue par le ministre Sergueï Choïgou.Selon lui, une attention soutenue sera portée sur l'engagement de davantage de militaires sous contrat, l'approvisionnement des forces armées en armes et en matériel militaire.Des réformes visant à renforcer la sécuritéLes changements en vue prévoient de reformater différentes unités dans plusieurs régions militaires russes et d'en créer de nouvelles, dont des groupes de forces autosuffisantes dans les nouvelles entités de la Fédération.La Marine de guerre, les Forces aérospatiales et les Forces de missiles stratégiques devront recevoir davantage d'armes et de matériel militaire.Il est également prévu d'accroître le nombre de polygones dans les régions militaires et dans les nouvelles entités de la Fédération. Ils doivent être préparés en vue d'assurer les exercices des troupes. La Défense envisage aussi de former davantage de spécialistes dans ses écoles supérieures, et d'en créer de nouvelles.

