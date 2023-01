https://fr.sputniknews.africa/20230117/la-russie-reoriente-ses-projets-petrochimiques-vers-les-exportations-1057619224.html

La Russie réoriente ses projets pétrochimiques vers les exportations

La demande intérieure en principaux produits pétrogazochimiques de gros tonnage est satisfaite en Russie. Ses nouveaux projets sont désormais orientés dans une... 17.01.2023, Sputnik Afrique

D’importants projets pétrochimiques en Russie sont essentiellement développés en vue des exportations, bien que leur réalisation puisse être retardée à cause des sanctions, a commenté auprès de SputnikDmitri Akichine, expert de la société Vygon Consulting.La Russie réalise actuellement plusieurs projets pétrogazochimiques importants, plus particulièrement l’usine gazochimique de Svobodny dans la région de l’Amour, l’usine d’oléfine à Nijnekamsk (Tatarstan) ou encore l’usine de polymères à Oust-Kout en Sibérie. La production dans ces entreprises doit être lancée en 2024-2026, mais les délais pourraient changer à cause de la situation géopolitique.Obstacles à la coopérationM.Akichine a rappelé qu’en 2022 les entreprises pétrogazochimiques russes avaient été confrontées à des restrictions de coopération avec des sociétés internationales qui n’avaient rien à voir avec les mécanismes de marché. Ces restrictions ont concerné les matières premières, catalyseurs, équipements et débouchés.Selon lui, certaines de ces restrictions sont temporaires, c’est pourquoi l’accès aux technologies et la mise en place de chaînes plus efficaces prendront au moins un ou deux ans. Ce qui aura en effet un impact sur la mise en exploitation des projets en cours.L’expert estime qu’il importe de développer des produits pétrochimiques de faible et de moyen tonnage orientés sur le marché intérieur et d’accorder une attention spéciale à leur soutien.Pour lui, les sanctions ne sont pas la cause centrale du développement de ce secteur.

