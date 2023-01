https://fr.sputniknews.africa/20230117/inde-un-mort-et-plusieurs-blesses-dans-une-fete-traditionnelle-du-taureau-1057619513.html

Inde: un mort et plusieurs blessés dans une fête traditionnelle du taureau

Une personne a perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées en Inde lors du Jallikattu, une fête traditionnelle dans laquelle les hommes rivalisent...

Un homme d'une vingtaine d'années a succombé à ses blessures après avoir été encorné dans le district de Madurai de l'Etat du Tamil Nadu (sud), selon la police locale. Trente et une personnes au total ont été blessées lors de ces festivités, ajoute la même source. Par ailleurs, 15 personnes ont aussi été blessées samedi lors de ces compétitions traditionnelles dans l'Etat voisin de l'Andhra Pradesh, rapporte la presse indienne. Vieille de plus de 2.000 ans, la tradition du Jallikattu représente l'une des compétitions sportives les plus anciennes au monde. Marquant le début de la récolte d'hiver, son but n'est pas de tuer les taureaux. Les bêtes sont décorées et les hommes rivalisent pour les obliger à s'arrêter et retirer les fanions de leurs cornes. Ces festivités avaient été interdites par la Cour suprême indienne en 2014 mais le gouvernement du Tamil Nadu a réussi à faire lever l'interdiction en 2017, suite à des manifestations en faveur de cette tradition locale.

