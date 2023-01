https://fr.sputniknews.africa/20230116/un-policier-nu-comme-un-ver-et-drogue-sest-balade-sur-une-route-en-france-1057613536.html

Un policier, nu comme un ver et drogué, s’est baladé sur une route en France

Un policier, nu comme un ver et drogué, s’est baladé sur une route en France

Un fonctionnaire de police français a été arrêté dans l'Hexagone suite à un comportement étrange causé par la prise de stupéfiants.

Un fait pour le moins inattendu s’est produit dans la commune française de Viry-Châtillon, en Essonne.Selon Le Parisien, un policier de 29 ans, en poste au tribunal judiciaire de Paris, a été interpellé le 8 janvier pour exhibition sexuelle et dégradations volontaires de biens publics.D’après le quotidien, après avoir consommé des champignons hallucinogènes une semaine plus tôt, l’agent était en train de courir le long d’une route, totalement nu, avec son short noir sur les mollets, et sans chaussures.Un "bad trip", soit un état hallucinatoire agité, aux conséquences graves pour lui.Des témoins ont appelé la police.L’homme a expliqué qu’il était fonctionnaire de police.Lors de son interpellation, il a continué de s'agiter, et a cassé la poignée intérieure de la porte du véhicule des pompiers, rendant son ouverture impossible par l’intérieur.Du cannabis retrouvéLe policier a été hospitalisé avant d’être placé en garde à vue.Cependant, les médecins ont jugé son état de santé incompatible et il a été mis sous sédatifs. Sa garde à vue a été levée.Lors d'une perquisition à son domicile, 7.3 grammes de résine de cannabis ont également été retrouvés, note Le Parisien.

