L’équipage d’un char russe T-72 détruit un bastion ennemi - vidéo

L’équipage d’un char russe T-72 détruit un bastion ennemi - vidéo

Les soldats d’un char russes ont ciblé un bastion de l’armée ukrainienne dans une zone de l’opération militaire spéciale. Le projectile, ayant une très forte... 16.01.2023, Sputnik Afrique

Un point fortifié de troupes ukrainiennes a été anéanti par l’équipage d’un char T-72 des forces russes dans la région de Zaporojié.Dans une vidéo à la disposition de Sputnik, un commandant russe a raconté que la cible avait été atteinte lors de la lutte contre l’armée de Kiev et ses bataillons nationalistes.La séquence montre le char camouflé dans une futaie avant de partir exécuter sa mission.Les soldats ont ensuite effectué des tirs à une distance de six kilomètres de leur cible.La particularité des frappes sur cet emplacement est la suivante: le projectile a une très forte accélération et touche l’ennemi en le prenant au dépourvu.Ensuite, les militaires ont informé le commandant par radio de la destruction de la cible.

