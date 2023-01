https://fr.sputniknews.africa/20230116/lambassadeur-du-mali-au-gabon-retrouve-mort-dans-sa-chambre-1057611006.html

L’ambassadeur du Mali au Gabon retrouvé mort dans sa chambre

Mamadou Mandjou Berthé, chef de la mission diplomatique malienne au Gabon, a été retrouvé mort dans sa chambre le 14 janvier par ses collaborateurs qui ont défoncé la serrure suite à son silence, selon Gabon review.Les causes du drame à déterminerSon décès a été constaté à l’hôpital d’instructions des armées d’Akanda. Les causes n’ont pas été communiquées.Mamadou Mandjou Berthé est entré en fonction au Gabon en septembre 2022. Il était auparavant ambassadeur du Mali en Belgique.Les réactionsSuite à la disparition du diplomate, Assimi Goïta, Président malien de la Transition, a présenté "ses sincères condoléances à la nation malienne"."Humble, valeureux et pacifique, il était un brillant cadre des Affaires étrangères", a réagi Kamissa Camara, ancienne ministre malienne des Affaires étrangères."Cet homme courtois et attentionné a contribué aux bonnes relations et à la coopération entre le Mali et l'UE", a écrit Bart Ouvry, ambassadeur de l’UE au Mali.

