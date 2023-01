https://fr.sputniknews.africa/20230116/au-moins-dix-morts-dans-un-attentat-contre-une-eglise-au-rdc-1057607754.html

Au moins dix morts dans un attentat contre une église au RDC

Au moins dix personnes ont été tuées et 39 blessées, dimanche dans un attentat à la bombe dans une église dans le nord-est de la République démocratique du... 16.01.2023, Sputnik Afrique

Cet "acte purement terroriste" s'est produit dans une église de Kasindi, ville frontalière avec l'Ouganda de la province congolaise du Nord-Kivu, a expliqué le porte-parole de l'armée de RDC, Antony Mualushayi.Il a fait état de 10 morts et 39 blessés et de l'arrestation d'un suspect de nationalité kényane, précisant que des enquêtes sont en cours.De son côté, le porte-parole de l'opération militaire ougandaise en RDC, Bilal Katamba, a évoqué 16 morts et 20 blessés.La présidence de RDC a condamné l'attaque, tout comme la mission de maintien de la paix de l'Onu.Dans un tweet, le ministère congolais de la Communication a évoqué un "attentat à la bombe perpétré visiblement par des terroristes ADF", les Forces démocratiques alliées (Allied democratic forces).* Organisation terroriste interdite en Russie

