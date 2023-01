https://fr.sputniknews.africa/20230115/les-dernieres-secondes-avant-le-crash-de-lavion-au-nepal---video-choc-1057606923.html

Les dernières secondes avant le crash de l’avion au Népal - vidéo choc

Un passager de l’avion qui s'est écrasé ce dimanche au Népal aurait filmé en direct les secondes précédant le crash sur son portable. 15.01.2023, Sputnik Afrique

Une vidéo qui montrerait les derniers instants du vol de l’avion qui s’est écrasé ce dimanche au Népal a été mise en ligne par la chaîne de télévision indienne NDTV.Il s’agirait d’un direct lancé par un passager de l’appareil pendant l’atterrissage. La séquence montre d’abord des personnes assises tranquillement sur leurs sièges. Des bâtiments au sol sont visibles par les hublots alors que l’appareil vire sur une aile pour atterrir. Soudain, il y a une explosion. À la fin de la vidéo, tout n’est plus que flammes et cris.Le portable depuis lequel le direct a été lancé, a été récupéré dans l'épave après le crash. Il appartenait à l'un des cinq Indiens qui se trouvaient à bord, selon NDTV.Crash au NépalUn moyen-courrier turbopropulseur ATR-72 de la compagnie aérienne népalaise Yeti Airlines, avec 68 passagers et 4 membres d’équipage à bord, s’est écrasé pendant l’atterrissage. Il reliait Katmandou à Pokhara.Selon Yeti Airlines, les 72 personnes ont péri dans cette catastrophe, 53 Népalais et 15 étrangers.

