https://fr.sputniknews.africa/20230115/fusillade-contre-une-eglise-a-londres-six-personnes-blessees-1057595510.html

Fusillade contre une église à Londres: six personnes blessées

Fusillade contre une église à Londres: six personnes blessées

Six personnes ont été blessées après une fusillade survenue samedi contre une église à Londres, a indiqué la police. 15.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-15T07:15+0100

2023-01-15T07:15+0100

2023-01-15T07:15+0100

royaume-uni

londres

fusillade

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104250/82/1042508228_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_464c8acdc41ea519bec58144a06c0dce.jpg

Ces personnes, venues assister à une messe en hommage à une mère et à sa fille décédées en novembre, se sont enfuies en criant de cette église catholique de la capitale quand les tirs ont retenti."J'ai entendu cette puissante détonation et j'ai pensé que ce n'était pas normal, et la minute suivante, tout le monde criait et hurlait", a raconté un voisin à l'agence PA.Deux filles de sept et 12 ans outre quatre femmes ont été blessées lors de cette fusillade survenue près de la gare très fréquentée d'Euston.

royaume-uni

londres

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

royaume-uni, londres, fusillade