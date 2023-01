https://fr.sputniknews.africa/20230115/demantelement-de-la-plus-importante-fabrique-de-cigarettes-de-contrefacon-en-france--1057604524.html

Démantèlement de la plus importante fabrique de cigarettes de contrefaçon en France

Démantèlement de la plus importante fabrique de cigarettes de contrefaçon en France

Les gendarmes ont démantelé près de Rouen la plus importante fabrique clandestine de cigarettes à ce jour en France. 15.01.2023, Sputnik Afrique

Une très importante fabrique de cigarettes de contrefaçon a été démantelée cette semaine dans la zone industrielle de Saint-Aubin-les-Elbeuf, près de Rouen, par la gendarmerie qui a saisi plus de 100 tonnes de produits, a annoncé dimanche la gendarmerie nationale.Plus de 100 tonnes de produits (55 tonnes de cigarettes, 50 tonnes d'étiquettes, filtres, papiers, emballages... et 18 tonnes de résidus de tabac et de déchets de cigarettes) ont été saisies. Le prix de revente de tabac contrefait est évalué à 13,7 millions d'euros, selon la gendarmerie nationale. Ce qui en fait la plus importante fabrique clandestine découverte à ce jour en France.Une usine en trois unitésLa fabrique, qu'une soixantaine de gendarmes investissent, comprend trois unités. Une unité de production avec deux chaînes, une de confection des cigarettes à partir de tabac brut et une autre dédiée au conditionnement en paquets puis en cartouches au nom d'un fabriquant célèbre. Il y a aussi une zone de stockage où les cartouches de cigarettes sont conditionnées en carton sur des palettes recouvertes de film, le tout prêt à être livré. Enfin, une zone de vie complète l'ensemble, avec un dortoir équipé d'une quinzaine de couchages, un coin cuisine, un coin repas et un espace détente, qui permettait aux malfaiteurs de vivre sur place en toute autonomie. Il y avait en outre un groupe électrogène. L'ensemble des produits saisis a été détruit immédiatement, de même que les machines de production, a précisé la gendarmerie. Des véhicules et élévateurs saisisLes gendarmes ont également saisi deux ensembles routiers (tracteurs et semi remorques de 38 tonnes), des élévateurs, des transpalettes, de l'outillage, des appareils électroménagers et une tonne de denrées alimentaires qui a été donnée à la banque alimentaire. Neuf personnes, âgées de 21 à 55 ans, toutes de nationalité étrangère, ont été interpellées et placées en garde à vue. La majorité d'entre elles sont de nationalité moldave. Le trafic des cigarettes est en plein essor: plus de 284 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies en 2020 en France, 402 tonnes en 2021 et plus de 600 tonnes, dont plus de deux tiers de cigarettes, sur les dix premiers mois de 2022.

